Mersin'de kardeş kardeşi öldürdü

İddiaya göre, söz konusu ikamette oturan 42 yaşındaki Ramazan Dilmeç, annesi Fehime Dilmeç'i darp ettiği gerekçesiyle ağabeyi 46 yaşındaki Şakir Dilmeç ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şakir Dilmeç, kardeşi Ramazan Dilmeç'in üzerine pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu Ramazan Dilmeç olay yerinde hayatını kaybetti. Şakir Dilmeç ise cinayet silahı ile olay yeriden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine Merkez Akdeniz İlçesi Hal Mahallesi’ndeki 2 katlı evde meydana gelen olayı olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kaçan zanlıyı bulmak için çalışmalara başladı. Ramazan Dilmeç'in cesedi ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinden sonra otopsi için Mersin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sonrası anne Fehime Dilmeç ve yakınları sinir krizleri geçirdi.