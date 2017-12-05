Mersin'de kadın ve siyaset tartışıldı

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) AB Bilgi Merkezi ile Mersin Kent Konseyi işbirliğinde, \'Avrupa Birliği Yolunda Kadın ve Siyaset\' konulu panel düzenlendi. Hilton Otel\'de düzenlenen panele AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, MTSO Başkanı Şerafettin Aşuti Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, kadınlar ve siyaset dünyasının birçok ismi katıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 83\'üncü yılının kutlandığını hatırlattı. Bunu gerçekleştiren Batılı ülkelerden ilkinin Türkiye olduğuna işaret eden Berger, şöyle dedi:

\"13-14 yılda AB başında kadınlar vardı. Yüksek temsilcimiz kadındı. Komisyon Başkan Yardımcısı kadındı. Bürüksel\'de Ortadoğu\'da görevlendirildiğimde 12 AB delegasyonundan da sorumluydum. Arap dünyasında, en azından büyükelçilerin yarısı kadın olmalıydı. 12 delegasyondan 6\'sı kadın büyükelçi ile yönetiliyordu. İstatistiklere göre, kadın milletvekili sayısına bakınca BM Güvenlik Konseyi çıktığında dünya çapında yüzde 13.9 kadın milletvekili vardı. Avrupa\'da yüzde 16 civarındaydı ama yüksek değildi. Günümüzde biraz iyileşme var ama az. Bu oran şu anda yüzde 23 ve AB Parlamentosunda yüzde 28.6 ama hala nüfusun yarısı değil.\"

KADINLAR İŞ DÜNYASINDA YER ALMALI

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda herkesin çalışması gerektiğini belirten Berger, kadınların iş dünyasında da role sahip olmasına çalıştıklarını ifade etti. Berger, \"Kadın girişimcileri yetiştirmeye, becerilerini artırmaya çalışıyoruz. AB ve Türkiye arasındaki işbirliğinin sadece bir parçası. Atatürk; \'En önemli görevimiz modern dünyaya ayak uydurmak\' demiş. \'Eğer biz sadece nüfusun yarısını modernize edersek bunu yakalayamayız\' demiş. Bu tüm dünya için geçerli bir söz. Sadece 1920\'lerde değil, günümüzde de geçerli bir söz\" diye konuştu.

\"BİZCE ÖNCELİK EĞİTİM\"

Ardından söz alan MTSO Başkanı Şerafettin Aşut ise, panelde kadının AB uyum sürecindeki hakları ve siyasetteki yeri hakkında uzmanlık gerektiren detaylara girileceğini kaydederek, şöyle dedi:

\"Kadınların herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmadan hayatın ve toplumun içinde olması, görev alması ve katma değer yaratması elzemdir. Nüfusumuzun yüzde 50\'sinin gücünü kullanmadan ne gerçek demokrasi, ne refah toplumu, ne de medeniyet olur. İşin kolayına kaçarak hemen yasalar çıkarıyor, işi kağıt üzerinde halletmeye gidiyoruz. Yasalar elbette çok önemli ama sadece yasa ile bu gelişme sağlanamaz. Bizce öncelik eğitimdir. Ailede, ana okulunda, ilk okulda başlayacak, bu konuda eşitliği, saygıyı sağlayacak bir eğitimdir. Ülkemizin özellikle son 15 yılda bu konuda aldığı mesafeyi görmemek de haksızlık olur. Bu anlamda Türkiye\'nin AB uyum süreci, elbette bu ve benzeri konularda bizi motive eden, işi hızlandıran, farkındalık yaratan olumlu bir süreçtir.\"

KADININ SİYASETTEKİ YERİ KONUŞULDU

Konuşmaların ardından geçilen ilk oturumda, Türkiye Cumhuriyetinin İlk Kadın Bakanı İmren Aykut, Kadın ve Aile Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Zehra Önay Alpago ve Türkiye\'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın, sunum yapıp katılımcıların sorularını yanıtladı. İkinci oturumda ise Devlet eski Bakanı Fatma Şahin, Estonya Büyükelçisi Marin Mottus ve 23\'üncü Dönem İzmir Milletvekili Şenol Bal katılımcılarla buluştu.



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