Mersin'de izinsiz gösteriye 35 gözaltı

T24 - Mersin’de izinsiz gösteriye karıştıkları gerekçesiyle 35 kişi gözaltına alındı.



Mersin İl Emniyet Müdürü Arif Öksüz,alınan mahkeme kararı doğrultusunda, ilde önceki gün izinsiz gösterilere karışanlara yönelik çalışma yapıldığını açıkladı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı çalışmalarda 35 kişinin gözaltına alındığını belirten Öksüz, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü kaydetti.



Mersin’de önceki gün kalabalık bir grup Şevket Sümer Mahallesi'ndeki Siteler Polis Merkezi'ne yönelik molotofkokteyli, havai fişek ve taşlarla saldırı girişiminde bulunmuş, polisin açtığı uyarı ateşiyle dağılmıştı.



Dün yine aynı mahallede çoğunluğunu çocukların oluşturduğu bir grup, 156. Cadde'de molotofkokteyli, havai fişek ve taşlarla izinsiz gösteri yapmak istemiş, polis grubu dağıtmıştı.