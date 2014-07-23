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Mersin'de IŞİD ve İsrail protestosu

Mersin'de Yöre Dernekleri IŞİD'in Rojava saldırıları ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

23 Temmuz 2014 18:15

Mersin'de bulunan 31 yöre derneği IŞİD güçlerinin Suriye’nin Kuzeyinde (Rojava) halka yönelik saldırıları ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınamak amacıyla Mersin Gazeteciler Cemiyeti salonunda bir basın toplantısı yaptı.

HDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün de katıldığı açıklamada "IŞİD Çetelerinin Irak ve Rojava, İsrail Devleti'nin Filistin'de yaptıkları katliamları kınıyoruz" yazlı pankart açıldı. Yöre dernekleri adına açıklamayı okuyan Vartolular Dernek Başkanı Mehmet Soydan, Ortadoğu'nun yeniden kan gölüne çevrildiğini, günlerdir Rojava ve Filistin'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını söyledi. 

Yöre dernekleri olarak IŞİD’in Rojava (Kuzey Suriye) halkına yaptığı saldırılar ile İsrail’in Filistin halkına yaptığı saldırıları kınadıklarını ve lanetlediklerini belirten Soydan, Gazze ve Rojava’da yapılan katliamların derhal durdurulmasını istediklerini kaydetti.

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