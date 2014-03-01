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Yaşam

Mersin'de iş kazaları protestosu: 'Kaza değil, katliam'

Mersin Devrimci İşçi Hareketi, yaşanan iş kazalarını protesto etti

01 Mart 2014 19:35

Hikmet Durgun / Mersin

Devrimci İşçi Hareketi, Merkez Akdeniz İlçesi'ndeki Hastane Caddesi üzerinde ülkede yaşanan iş kazalarını protesto etti. “İş Kazası Değil Cinayettir” pankartının açıldığı eylemde Devrimci İşçi Hareketi adına açıklama yapan İrfan Nergis, "İş kazalarını cinayet olarak gördüklerini belirterek, iş kazalarının gitgide artığına" dikkat çekti. "İş kazalarının olmaması için gerekli tedbirlerin alınmadığını" savunan Nergis, ”Türkiye’de her 6 dakikada bir iş kazası meydana gelmektedir. Her 2,5 saatte bir çalışan sakat kalmakta. Her 6 saate bir çalışan hayatını kaybetmekte. Ülkemizde hergün onlarca kişi iş kazası denilerek katlediliyor” dedi.

"İş cinayetlerini kınadıklarını" ifade eden Nergis, ”İş cinayetlerinin Türkiye’deki ve dünyadaki sayılarını göz önüne alarak cinayet değil, katliam diyoruz. Biz örgütlenip hakkımızı aramaya başladığımızda günlerini görecekler” diye konuştu.

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