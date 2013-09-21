Mersin'de inşaat çöktü: 4 işçi yaralı

Mersin merkez Mezitli İlçesi'nde yapımı devam eden inşaatta ikinci kat betonu dökülürken meydana gelen göçükte 4 işçi yaralandı.

Olay saat 11.30 sıralarında Mezitli İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Boranlar Otomotiv Entegre Tesisleri inşaatının ikinci katında tabla betonu dökümü sırasında bir anda çökme oldu. Çökme sırasında betonun altında çok sayıda işçinin kaldığı yönündeki ihbar üzerine, polis, sağlık ve kurtarma ekiplerini bir anda alarma geçirdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mustafa Ercan'ın haberine göre çok sayıda kurtarma ekibi ile ambulans kısa sürede bölgeye ulaştı. Çevrede yetişen vatandaşların da kurtarma çalışmalarına katıldığı inşaattın betonu altında kalan işçiler Cemal Bay, İhsan Küçük, Abdulkadir Demirel ve Hüseyin Güzel yaralı olarak kurtarıldı. Ağır yaralı olan Abdulkadir Demirel Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 3 yaralı ise Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.