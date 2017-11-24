Mersin'de 'ihaleye fesat karıştırma' davası sürüyor

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı CHP\'li Macit Özcan\'ın \'İhaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve organize suç örgütü kurmak\' suçlarından yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Eski Başkan Macit Özcan ile kardeşleri Tacit ve Sacit Özcan, oğlu İlker Özcan, müteahhitler Erol Avgören, Cengiz Akray ile belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu tutuksuz 48 kişinin yargılandığı davanın Mersin 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmasına sanıklardan bazıları katıldı. Macit Özcan\'ın katılmadığı duruşmada, mahkeme savcısı daha önce yaptığı mütalaayı tekrarlayarak, \"Sanıklar hakkında isnat edilen suçların yasadaki ceza miktarları, suçları işlediklerine yönelik kuvvetli suç şüphesinin olması, henüz toplanmayan delillerin olması ve delilleri karartma şüphesinin olması\" gibi gerekçelerle sanıklardan Macit Özcan, Abbas Sayılır, İlker Özcan, Erol Avgören, Tolga Avgören, Metin Akray ve Cengiz Akray hakkında yakalanma kararı çıkarılarak tutuklanmalarını talep etti. Mahkeme heyeti ise talebi reddederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



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