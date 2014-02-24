Mersin Belediyesi’nin hayvan barınağı rezaleti

Hikmet Durgun

Mersin'de sahipsiz köpek ve kedilerin götürüldüğü belediyeye ait barınağı ziyaret eden lise öğrencileri, yerde ve poşette köpek cesetleriyle karşılaştı.



Nihal Erdem Ticaret Meslek Lisesi'nden mezun olan ve hala öğrenimlerini sürdüren hayvan sever öğrenciler, kötü yaşam şartlarıyla gündeme gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki hayvanlar için kendi aralarından kampanya başlattı. Kampanya kapsamında köpek ve kediler için mama, et, süt ve makarna satın alan öğrenciler, öğretmenleri nezaretinden barınağa gitti. Gıdaları kendi elleriyle hayvanlara dağıtmak isteyen liselilere görevliler izin vermedi. Öğrenciler ısrar edince, görevlilerle aralarında kısa süreli bir arbede yaşandı.

Hayvanların tutulduğu kafeslere ulaşan öğrenciler, yerde ve poşette çürümüş iki köpek cesedi görünce tepki gösterdi. Öğrencilerle görevliler arasında gerginlik artınca barınağa jandarma çağrıldı.

Jandarmanın sakinleştirdiği öğrenciler barınağı gezip buradaki hayvanları ve yaşam koşullarını görüntüledi, getirdikleri yiyeceklerle hayvanları besledi. “Gördükleri kötü manzara karşısında hüsrana uğradıklarını” belirten öğrencilerden Yağmur Güngör yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Buraya arkadaşlarımızla birlikte sadece hayvanlara yardım ve mutlu etmek için geldik. Hiç beklemediğimiz manzaralarla karşılaştık. Ölü hayvanlar vardı. Resmen çürümüşlerdi ve kokularından yanlarına yaklaşılmıyordu. Hayvanları beslememize izin verilmeyince gerginlik yaşandı. Aramızdan bir arkadaşımızı dövmekle tehdit ettiler, bunun üzerine öğrenciler, yetkililere tepki gösterdi. Hocamıza küçük bir darbede bulundular."

Hayvan barınağına sahip çıkılmasını isteyen Güngör, “acilen barınaktaki yaşam şartlarının düzeltilmesi gerektiğini” de sözlerine ekledi.



