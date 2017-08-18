Mersin’de gözaltına alınan HDP’lilerin gözaltı süresi uzatıldı

Mersin’de bir hafta önce gözaltına alınan aralarında HDP il ve ilçe eş başkanlarının da olduğu 3’ü çocuk 24 kişinin gözaltı süreleri uzatıldı.

Dihaber’in haberine göre, Mersin’de bir hafta önce gözaltına alınan aralarında HDP il ve ilçe eş başkanlarının da olduğu 3’ü çocuk 24 kişinin gözaltı sürelerinin bir hafta uzatıldığı belirtildi. Öte yandan Mersin’de gözaltına alınanlar arasında bulunan HDP İl Eş Başkanı Hatice Şahin’e “Kim sizi seçti? HDP nasıl bir parti ve amacı nedir?” soruları sorulmuştu. Gözaltına alınanların hangi gerekçe ile alındığı bilinmiyor.

HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada 11 Ağustos 2017 tarihinde, sabaha karşı Antalya, İstanbul, İzmir, Kayseri, Muş ve Mersin’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Antalya ve Mersin İl Eşbaşkanları ile 2 avukatın da aralarında bulunduğu 37 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Açıklamada, Antalya il ve ilçe binalarına yapılan baskınlarda, duvarlardaki tutuklu eş genel başkanların fotoğraflarının dahi alındığı ve bilgisayarlara el konulduğu belirtilmişti.

"5 binden fazla yönetici ve üyemiz cezaevinde"

“Basına ‘terör operasyonu’ olarak yansıtılan söz konusu baskın ve gözaltılar, iktidarın başta partimiz olmak üzere tüm demokratik muhalefeti susturma ve faşizmin kurumsallaşmasına karşı ortak mücadeleyi engelleme girişimidir” denilen açıklamada, “Eş Genel Başkanları ve milletvekilleri dahil 5 binden fazla yönetici ve üyesi cezaevlerinde rehin tutulan partimizin gözaltı ve tutuklamalarla sindirilemeyeceği çok açıktır. Bilinmelidir ki, baskılar ne kadar artarsa artsın, herkes için adalet gelene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Düzmece iddialarla gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal bırakılmasını talep ediyoruz” denilmişti.