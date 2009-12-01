Mersin'de göstericiler polis minibüsü yaktı

Mersin'de, Mevlana Mahallesi'nde, bir grubun molotofkokteyli attığı polis aracında yangın çıktı. Olayda 2 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mersinli Ahmet Bulvarı'nda, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait, 33 A 6375 plakalı minibüs, seyir halindeyken bir grubun molotofkokteylli saldırısına uğradı. Saldırganlar, molotofkokteyllerini attıktan sonra karanlıktan da yararlanarak sokak aralarına kaçtı.

Alev alan minibüsteki yangın, polislerin müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangına müdahale sırasında hafif şekilde yaralanan 2 polis memuruna olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk yardım hizmeti verildi. Polis memurları, daha sonra Mersin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yetkililer, saldırganların yakalanması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Bu arada, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda da şehir içi toplu taşımacılık yapan bir otobüse taşlarla saldırıda bulunulduğu ve bir kişinin kırılan camdan dolayı hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.