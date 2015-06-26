Mersin'de gemi şeklinde yurt

Mersin'de 1 yıl önce yapımı tamamlanan gemi şeklinde binanın görselini İsmailağa cemaatinin paylaşması sosyal medyada tartışma konusu oldu. Binanın bir cemaate ait olduğu iddiaları üzerine yapılan araştırmada binanın erkek öğrenci yurdu olduğu ancak hangi dernek, okul ya da cemaate ait olduğu belirlenemedi.



İsmailağa cematine yakın bir internet sitesinde Mersin'de 'Gemi şeklinde Kuran kursu' bulunduğuna ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Bir başka internet sitesinde ise kursun inşaatının 1 yılda tamamlandığı, 2015-2016 yılında hizmet vermesi planlandığı belirtildi.

Müftülük: Bize bağlı değil





Mersin İl Müftülüğü yetkilileri de gemi şeklindeki kurs hakkında bilgileri olmadığını belirterek, "Böyle bir kurs olduğunu biz de duyduk ancak bize bağlı böyle bir kurs bulunmuyor ve bu kursun nerede olduğunu da bilmiyoruz" dedi.



Erkek Öğrenci Yurdu olduğu anlaşıldı

Yapılan araştırma sonunda gemi şeklindeki binanın merkez Yenişehir İlçesi'nin Barbaros Mahallesi'nde olduğu belirlendi. 5 bin 447 metrekare kapalı alana sahip 7 katlı binanın Kuran kursu değil, erkek öğrenci yurdu olduğu ileri sürüldü. Yapı denetim sertifikasında da öğrenci yurdu olduğu yazan binanın hangi dernek, vakıf ya da okula ait olduğu belirtilmedi. 1 yıl önce yapılan binanın mimar Harun İçel tarafından gemi şeklinde tasarlandığı kaydedildi. Ayrıca yurtta şu an için 75 öğrencinin kaldığı belirtildi.

