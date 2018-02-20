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Mersin'de FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 88 gözaltı

Mustafa ERCAN/MERSİN,(DHA)- MERSİN'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında düzenlenen operasyonlara rağmen, FETÖ/PDY'ye taraftar toplama ve para kazandırma yönünde yeniden yapılanan kişilere operasyon düzenlendi

20 Şubat 2018 16:12

Mustafa ERCAN/MERSİN,(DHA)- MERSİN\'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında düzenlenen operasyonlara rağmen, FETÖ/PDY\'ye taraftar toplama ve para kazandırma yönünde yeniden yapılanan kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 88 kişi gözaltına alınırken, 8 kişi de aranıyor. 
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aydır yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Yürütülen çalışma kapsamında Mersin ve çevresinde gaybubet evleri oluşturduğu ve bu evlerde firari şahısların bulunduğu yönünde bilgilere ulaşan polis, kent merkezi başta olmak üzere, Anamur, Bozyazı, Erdemli, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerinde eş zamanlı 111 ev ile 2 etüt merkezine operasyon yaptı. Yapılan baskınlarda aralarında büyük bölge abileri, büyük bölge mesulları, polis ve asker mahrem abileri, il ablaları, finans sorumluları ile örgütün gizli haberleşme programları olan ByLock ve Eagle kullanıcılarının da bulunduğu 88 kişiyi yakalandı. Gözaltına alınan il ablası Nurev Şan kod adlı H.Y. ve diğerlerinin örgütün gizli haberleşme programları ByLock ve Eagle kullanarak iletişime geçip, cezaevine bulunanların ailelerine maddi destek verdikleri belirlendi. Firarda olan 8 kişinin gözaltına alınması için çalışmalarını sürdüren polis, 111 ev ile 2 etüt merkezinde yaptığı aramalarda F serisinin de bulunduğu 44 bin 380 ABD doları, 10 bin 145 Euro ile 43 bin 400 TL nakit para ele geçirdi.  Ayrıca evlerden 10\'unun aktif FETÖ/PDY öğrenci evi olduğu, büyük bir kısmının da gaybubet evleri olduğu açıklandı. Şüpheli olarak gözaltına alınan 88 kişinin sorgusu devam ediyor.

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