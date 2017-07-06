Mersin’de ‘FETÖ’ operasyonu; 35 kişi gözaltında

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il merkezi ve ilçelerinde 'FETÖ'ye yönelik yaptığı operasyonda 35 kişiyi gözaltına alındı.

Mersin polisi, 'FETÖ' ile ilişkisi ve irtibatı bulunduğu iddia edilen, gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen Aydıncık, Silifke, Erdemli ve Gülnar ilçelerinde oturan 40 şüphelinin yakalanmasına için operasyonlar düzenledi.

Adreslere yapılan baskınlarda 35 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Gözaltına alınan 35 şüpheli Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)