Mersin'de eyleme katılan 72 öğrenciye uzaklaştırma cezası

Hikmet Durgun / Mersin

Mersin’de Üniversitesi öğrencisi Bahar Salim'in trafik kazası sonucu öülmünü protesto amacıyla düzenlenen eylemde rektörlük binasını işgal etiikleri iddiasıyla 25 Öğrenciye 1 Dönem, 47 Öğrenciye de 1 Hafta uzaklaştırma cezası verildi.

Mersin Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Bahar Salim'in yurt yolunda trafik kazasında ölmesini protesto etmek için geçtiğimiz aralık ayında düzenlenen eylemde rektörlük binasını işgal ettikleri iddiasıyla 121 öğrenci hakkında açmış olduğu soruşturma sonucunda 25 öğrenciye 1 dönem uzaklaştırma, 47 öğrenciye ise 1 haftalık uzaklaştırma cezası verdi.

1 Hafta uzaklaştırma cezası alan Berkin Arpa, Üniversitenin kendisine ceza aldığına dair bir yazılı bildirimde bulunduğunu aktardı. Verilen cezalara karşı mahkemeye itiraz edeceklerini belirten Arpa, verilen cezaların haksız olduğunu söyledi.

Mersin Üniversitesinde geçtiğimiz aralık ayında bir öğrencinin yurt yolunda trafik kazası sonucu ölmesini protesto eden öğrenciler rektörlük binasını işgal etmişlerdi. Üniversite yönetimi işgal gerekçesiyle 121 öğrenci hakkında adli ve idari soruşturma açmıştı. Mersin Emniyet Müdürlüğü de hakkında soruşturma açılan 121 öğrenciden 67’si hakkında, ”Devlet malına zarar vermek”, ve “Gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet etmek” suçlamasıyla soruşturma açmıştı.