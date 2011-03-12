-MERSİN'DE EŞEKLİ KPSS PROTESTOSU MERSİN (A.A) - 12.03.2011 - Mersin'de, bir grup öğretmen adayı, eşeğe KPSS hazırlık kitapları yükleyip, boynuna temsili diploma asarak atamaların yapılmamasını protesto etti. Kendilerine ''2010 KPSS Mağduru Öğretmenler'' adını veren bir grup öğretmen adayı, Atatürk Caddesi'nde toplandı. Daha sonra bir kamyonetle protesto gösterisinin yapılacağı alana getirilen eşeğin sırtındaki heybeye KPSS hazırlık kitapları yüklendi. Eşeğin boynuna ise temsili olarak hazırlanan diploma asıldı. Grup adına konuşma yapan Kaysel Ergül, geçen yılın öğretmen adayları açısından ''felaket yılı'' olduğunu iddia ederek, sınav sorularının çalınmasının ardından mağdur edildiklerini söyledi. Kimseden haksız yere atamalarının yapılmasını veya farklı bir muamele istemediklerini anlatan Ergül, ''Biz kimseden iş dilenmiyoruz. Kimseye bizi haksız yere görevlendirin ya da torpil yapın da demiyoruz. Diyoruz ki, çalınan ve gasp edilen emeğimizi bize teslim edin. Zira geçen yılki sınavda kopya çekildiği gün gibi ortadadır. O nedenle haklarımızın yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz. Çünkü ortada bir cenaze var ve bunu kaldırmak yetkililerin boynunun borcudur'' dedi. Aylardır hak mücadelesi kapsamında eylemler düzenlendiğini dile getiren Ergül, mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, velilerin de ücretli öğretmen uygulamasına karşı çıkmalarını istedi. Bir gazetecinin ''Neden eşekli eylem yaptınız?'' şeklindeki sorusunu yanıtlayan Ergül, ''Eşekler çalışkan hayvanlardır. Aşını verdiğiniz zaman tüm gücünü seferber ederek çalışır. Ama hakkını yediğinizde sesini çıkarmaz. Biz de tüm yıl boyunca eşek gibi çalıştık. Ama, haksızlığa karşı sessiz kalmayacağız'' dedi. Ergül, ayrıca yaşadıkları sıkıntıyı ve talepleri içeren mektubu da 81 ilde kapı kapı gezerek dağıtacaklarını kaydetti.