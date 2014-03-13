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Mersin'de Erdoğan prostestosuna müdahale; gözaltılar var

Başbakan Erdoğan'in Mersin miitngi öncesi gerginlik yaşandı. Polis, Erdoğan'ın gelişini protesto eden gruba müdahalesi sert oldu

13 Mart 2014 18:45

Hikmet Durgun/MERSİN

Mersin’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kente gelişini protesto etmek için AKP araçlarına saldıranlara polis sert müdahale ederek 3 kişiyi gözaltına aldı. Arbede sırasında bir kişi gözünden yaralandı.

Başbakan Erdoğan’ın bugün miting için kente gelişini protesto etmek amacıyla merkez Akdeniz İlçesi İstiklal Caddesinde gösteri yapan Halkevleri üyesi bir grup caddede geçen AKP araçlarına saldırdı. Polis grubun dağılması yönünde uyarı yaptı. Grup slogan atıp dağılmayınca polis gruba müdahale etti. Müdahale esnasında 1 kişi yere düşerek gözünden yaralanırken, polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar polis otobüsüyle Mersin Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

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