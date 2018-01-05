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Yaşam

Mersin'de eğitime 1 gün ara verildi

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacak

05 Ocak 2018 01:09

Mersin Valiliği, gece saatlerinde etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle  kent merkezi, Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde yarın eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.  Bu ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personeller de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan gece saatlerinden itibaren Mersin ve çevresini etkileyecek yoğun sağanak yağış uyarısı  hatırlatıldı.

Sağanak yağışın beraberinde getireceği olumsuzluklar ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi için merkez ve bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mersin merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde 05 Ocak Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine, yine aynı meteorolojik uyarı kapsamında, belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin 05 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

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