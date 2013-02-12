Mersin'de eğitim uçağı düştü; 1 ölü

Tarsus ilçesindeki kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir eğitim uçağının düştüğü, kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Tarsus Kaymakamı Orhan Şefik Güldibi, ilçeye bağlı Camilimanda köyü yakınlarında bir eğitim uçağının düştüğü yönünde bilgi aldıklarını kaydetti.
İlk yardım ekiplerinin bölgeye ulaştığını belirten Güldibi, ilk belirlemelere göre kazada 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını söyledi.