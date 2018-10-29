Mersin'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de, Cumhuriyet\'in 95\'inci kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı. 7\'den 70\'e binlerce Mersinli ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk baskılı tişörtleri ile kutlamalara katıldı.

Vali Ali İhsan Su\'nun Kültür Merkezi\'nde tebrikleri kabul etmesi ile başlayan kutlamalar, Cumhuriyet Alanı\'nda devam etti. Su, beraberinde Büşükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ile askeri araç üzerinde Mersinlilerin bayramını kutladıktan sonra yaptığı konuşmasında, \"Milletimiz, hürriyetini ve bağımsızlığını güvence altına alma, milli ve manevi değerlerine uzanan elleri bertaraf etme gayesi ile tarihin her döneminde bir ve bütün olarak büyük mücadeleler vermiştir. Şartların oldukça ağır, imkansızlıkların hat safhada olduğu bir dönemde dahi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün önderleğinde kenetlenen milletimiz, büyük fedakarlıklar ve eşsiz kahramanlıklar ile verdiği Kurtuluş Savaşı\'nı mutlak bir zaferle sonuçlandırmıştır. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan bu şanlı zafer, Atatürk\'ün \'En büyük eserim\' dediği ve milli iradeyi esas alan Cumhuriyetimizin ilanı ile taçlandırılmıştır\" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunduğu törende halk oyunları gösterileri sunuldu. Her yaştan Mersinlinin bayrak ve Atatürk posterleri ile katıldığı kutlamalar, resmi geçidin ardından sona erdi.



FOTOĞRAFLI