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Çevre

Mersin’de çöpten elektrik üretimi başladı

Projeyle birlikte belediyenin kasasına yılda yaklaşık olarak 3 milyon TL girmesi planlanıyor

27 Temmuz 2016 20:41

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Silifke ilçesinde kurduğu Göksu Entegre Atık Değerlendirme Depolama Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'nde çöpten elektrik üretimine başlandı.

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, 147 dönümlük alana kurulan tesiste mevcut düzenli depolama alanı ve biyokütle enerji üretim ünitesi ile saatte 1.2 MW (1200 KWH) elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. Bu rakam yaklaşık 8 bin konutun aydınlatma ihtiyacına denk geliyor. Tesisten elde edilen enerji satışından Büyükşehir Belediyesi’nin kasasına yılda yaklaşık olarak 3 milyon TL girecek.

Başlangıç olarak Silifke ve Erdemli ilçelerinin ihtiyacını karşılayan tesis, 2017'de katı atık aktarma istasyonlarının yapımıyla Mut ve Gülnar'a da hizmet verecek.

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