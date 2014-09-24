Mersin'de çocuğa işkence eden polis işine geri döndü!

Siteler Polis Merkezi'nde, dokuz yaşındaki D.Ö. adlı çocuğu tekme ve yumruklarla dövdüğü, başını demirlere vurduğu, çaydanlıkla yaraladığı, ardında da araca bindirip iki saat gezdirdiği için yargılanan işkenceci polis O.D. göreve döndü.

İsmail Saymaz’ın Radikal’deki haberine göre, Mersin’de 'polislerle çocukları kaynaştırmak için' açılan, içinde derslikler ve oyun salonları bulunan Siteler Polis Merkezi’nde, dokuz yaşındaki D.Ö. adlı çocuğa işkence yapma iddiası ile yargılanan polis memuru O.D.’nin görevine döndüğü anlaşıldı. Dayağın gün yüzüne çıkmasından sonra açığa alınan polis O.D., dokuz ay sonra, haziran başında görevine iade edildi. Siteler Polis Merkezi’nden alınan polis O.D., yine Mersin’de Çevik Kuvvet Şubesi emrine verildi.

'Çocuklarla Kaynaşma' karakoluydu!

Mersin Emniyet Müdürlüğü, polislerle çocukların kaynaşması için Siteler Polis Merkezi’ni ilkokul öğrencilerine tahsis etmişti. Çocuklar bu merkezde derslerini yapıyor, bilgisayar odasında oyun oynuyor ve vakit geçiriyordu. Şu an dokuz yaşında olan D.Ö. de merkezin müdavimleri arasındaydı. D.Ö. geçen yıl 11 Eylül’de polis merkezi yakınında saklambaç oynarken, bir arkadaşıyla tartışmıştı. İddianameye göre o an merkezin önünde nöbet tutan polis memuru O.D. çocukların yanına gelip D.Ö.’nün apış arasını, karnını ve bacağını tekmeledi. Polis O.D., kendisine küfrettiği gerekçesiyle çocuğu kovaladı. Yakaladıktan sonra çocuğun boynunu sıkarak kafasına ve omzuna vurdu. Bir meslektaşı, “Yapma” diye uyardığı halde O.D., çocuğu polis aracına sokarak, başını korkuluk demirlerine vurdu.

O.D., attığı dayaktan sonra meslektaşları B.D., Ö.F.K. ve H.K.’yı çağırarak, çocuğun yüzünü yıkamalarını istedi. Üç polis de D.Ö.’yü merkezin mutfağına götürüp yüzünü yıkadı ve yüzüne buz tuttu. Ardından D.Ö.’ye yeni kıyafet verildi. Bir süre sonra tekrar içeriye gelen O.D. ise çaydanlıkla çocuğun kafasına vurdu. Ardından D.Ö.’yü polis aracına götürüp iki saat kadar gezdirdi.

Hastaneye götürülen D.Ö.’nün ağır şekilde yaralandığı, kronik travma sonrasında stres bozukluğu geliştiği ve ruh sağlığının bozulduğu saptandı. Bunun üzerine D.Ö.’yi döven polis O.D. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 94/2 maddesi gereğince ‘çocuğa işkence’ iddiasıyla sekiz yıldan 15 yıla, üç polise de TCK’nin 279. maddesi gereğince ‘kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’ suçundan iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşması, 24 Ekim 2014’te görülecek.