Polis şiddetine uğrayan polis çocuğu ifade vermedi

Antalya’da 2 Haziran gecesi gerçekleştirilen Gezi Parkı eylemleri esnasında 17 üniformalı polisten cop ve tekmelerle şiddete maruz kalan 3 gençten ikisinin savcılık ve müfettiş ifadeleri tamamlandı.

Salim Uzun'un hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi kapalı otoparkında gerçekleşen olayla ilgili kız öğrenci E.S.O ve arkadaşı İ.A’nın önce Uncalı daha sonra ise Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alındı. Polis çocuğu B.Ö ise ifade vermedi.

'İfade vermek istemiyorum'

Babasının Ankara’da görevli polis memuru olduğu ortaya çıkan B.Ö ise ifadeye vermeyi reddetti. Şu an Ankara’da bulunan B.Ö, “Ben olayla ilgili şikayetçi olmayacağımı açıkladım. Buna rağmen beni sürekli telefonla arayarak ifadeye çağırıyorlar. Ben ifade vermek istemiyorum. Antalya’ya dönünce direk savcının yanına giderek polise ifade vermek istemediğimi anlatacağım” dedi.

'Üzerime geliniyor; bu işin artık kapanması lazım'

Kendisi ile beraber polis şiddetine maruz kalan arkadaşları ile sürekli diyalog halinde olduğunu anlatan B.Ö, “Ben ifade vermedim ama arkadaşlarım iki kez ifade vermiş. Onlara saygı duyuyorum. Zaten onlar da şikayetçi olmamışlar. Ama neden bu kadar üzerime gelindiğini, neden sürekli telefonla aradığımı anlamıyorum. Bu işin artık kapanması lazım” diye konuştu.

'Olay gecesini anlattım'

İfade sürecinde yaşadıklarını anlatan kız öğrenci E.S.O ise şöyle dedi: “Beni telefonla arayıp ifade vermemem gerektiğini söylediler. Önce Uncalı’da ifade verdim. Daha sonra ise beni Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüler. Burada ise müfettişlerle görüştüm. Yaşananları tüm detayları ile anlattım. Bana herhangi bir baskı yapmadılar. İşlemlerin sonunda şikayetçi olmadığımı belirterek evrakları imzaladım.”