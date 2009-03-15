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Yaşam

Mersin'de CHP bürosuna molotoflu saldırı

Mersin'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçim bürosuna molotof kokteylli saldırı düzenlendi.

15 Mart 2009 02:00

Mersin'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) seçim bürosuna molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Seçim bürosunda çıkan yangın büyümeden söndürülürken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişi, CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan ile Akdeniz İlçe Belediye Başkanı Kenan Yücesoy'un ortak kullandığı seçim bürosuna geldi, camları kırıp içeriye molotof kokteyli attıktan sonra ara sokaklara kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, büroda alev alan plastik sandalyeleri kendi imkanlarıyla söndürdü.

Çevrede araştırma yapan polis, olaya karıştığı belirlenen 17 yaşındaki R.M.'yi elinde satırla birlikte yakaladı. Polis, diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmaları sürdüyor.

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