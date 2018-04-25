T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mersin'de çevrecilerden etkinlik iptallerine tepki

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED), Çernobil faciasının 32'nci yıl dönümünde nükleer enerji santrallerine tepki gösterdi, OHAL gerekçesi ile etkinliklerinin iptal edilmesini eleştirdi

25 Nisan 2018 19:16

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED), Çernobil faciasının 32\'nci yıl dönümünde nükleer enerji santrallerine tepki gösterdi, OHAL gerekçesi ile etkinliklerinin iptal edilmesini eleştirdi.
Akkuyu ve Sinop\'ta kurulacak nükleer santrallere karşı itirazlarını dile getiren MERÇED üyeleri, Gazeteciler Cemiyeti\'nde basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı Sabahat Aslan, Akkuyu\'nun temeli atılmış olsa bile yapımına asla izin vermeyeceklerini ifade ederek, \"Yaşam hakkı mücadeleleri yasaklanamaz. Akkuyu ve Sinop\'un Çernobil olmasına izin vermeyeceğiz. Son zamanlarda yaşam hakkımızı savunmak için yapmak istediğimiz etkinliklere OHAL gerekçesiyle izin verilmemektedir. Bizim etkinlik yapmamız yasak ama Akkuyu\'da şirketin halkı yanlış bilgilendirme üzere yaptığı tüm etkinlikler serbest. Çernobil\'in 32\'nci yılında Sinop NKP (Nükleer Karşıtı Platform) tarafından yapılması planlanan miting, İçişleri Bakanlığı talimatıyla yasaklanmıştır. Bu yasak Türkiye\'de ilk defa uygulanmaktadır\" dedi.
OHAL koşulları gerekçe gösterilerek mitingin yasaklanmasına karşın Sinop NKP\'nin yanında oldukları mesajını veren Aslan, \"Yasak ve baskılar bize engel olamayacaktır. Çernobil felaketinde dünyada yaklaşık 1 milyon insanın öldüğünü biliyoruz ve hâlâ radyasyondan kaynaklı insanlar ölüyor. Nükleer santrali evdeki tüp gazına indirgeyen zihniyet, Sinop, Mersin ve İğneada\'ya halkın iradesine rağmen kapalı kapılar ardından nükleer santral anlaşmaları ve bilimsel olmayan göstermelik ÇED raporları ile Karadeniz ile Akdeniz\'i nükleer atık çöplüğüne dönüştürecek projeleri planlamaktadır\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MAŞEMERSİN DHA MERSİNDoğa Derneği MERÇEDOHALAkkuyuSinopMERÇEDGazeteciler CemiyetiDernek Başkanı Sabahat Aslan AkkuyuSonBizimSinop NKP Nükleer Karşıtı Platform tarafındanBakanlığıBuTürkiyeSinop NKPAslan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24