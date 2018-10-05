Mersin'de 'Caretta Bisiklet Festivali' başladı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN Büyükşehir Belediyesi ile Bisikletli Gezginler Derneği işbirliğinde bu yıl 5\'incisi düzenlenen Caretta Bisiklet Festivali başladı.

16 kentten gelen sporcuların da yer aldığı toplam 175 bisikletçi, 3 günde 140 kilometre yol kat ederek carettalar ve bisikletliler konusunda farkındalık yaratmaya çalışacak.

Milyonlarca yıldır yumurtalarını bırakmak için Mersin sahillerini tercih eden ve nesilleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağaları ve trafikteki bisikletlilere dikkat çekmek amacı ile organize edilen etkinliğe katılan bisikletçiler Cumhuriyet Alanı\'nda bir araya geldi.

Belediye olarak spora ve sporcuya önemli katkılar sunduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Burhanettin Kocamaz, verilen desteğin devam edeceğini söyledi. Festivalin 3 gün süreceğini bildiren Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı Ahmet Salih Özenir ise amaçlarını farkındalık yaratmak olduğunu dile getirerek, \"Caretta Hastanesi\'ni ziyaret edeceğiz. Orada Mersin Üniversitesi\'nden bir seminer alacağız. Şehrimizin lezzetlerini, arkeolojig değerlerini tanıtmaya çalışacağız. Carettalar Mersin\'in kadim ziyaretçileridir. Milyonlarca yıldır Mersin sahillerini tercih eden canlılar ve biz bundan çok mutluyuz. Fakat son dönemde istenmeyen bazı olaylarla sayıları azaldı. İnsan faktörü ile yaşanan bu azalmanın önüne geçebilmek farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Toplam 140 kilometre bisiklet süreceğiz. Karayollarını, bulvarları, caddeleri kullanacağız. Sürücülerin de bisikletlilere dikkat etmeleri, bisikletlelire bir nebze olsun fırsat tanımalarını istiyoruz\" dedi.

Konuşmaların ardından Özenir tarafından Kocamaz\'a teşekkür plaketi sunulurken, verilen startla birlikte 175 bisikletçi yola çıktı. Kocamaz ve yardımcıları da sporcularla bisiklet sürdü.



FOTOĞRAFLI