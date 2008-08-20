Mersin'de canlı bomba terörü

Adana-Mersin otoyolu Gözne çıkışından Mersin’e doğru hareket eden Gaziantep plakalı beyaz bir otomobil, Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında polisler tarafından durduruldu. Ancak içinde bulunan bir kişi, yakalanacağını anlayınca araçtaki patlayıcıları infilak ettirdi. Patlama sonucu saldırgan olay yerinde ölürken, 12 polis memuru yaralandı.Yaralanan polis memurları Ferhan Tek, Fettah Ateş, Ali Çetiner, Mehmet Çelik, Yusuf Ayan, Veysel Baytan, Abdulkadir Boyraz ve Tayfun Aktürk’ün Mersin Devlet Hastanesi, Burhan Uğur, Nuri Güleryüz, Adnan Ülke ve Mehmet Bayhan ise MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralı polislerden ikisi ameliyata alınırken 10 polis taburcu edildi.Mersin Valisi Hüseyin Aksoy, “Canlı bomba ihtimali üzerinde duruyoruz. Konuyla ilgili araştırma sürüyor” dedi.Yaralanan polis memurlarını Mersin Devlet Hastanesi’nde ziyaret eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, Başkan Özcan, “Çok üzgünüz. Yaşanan bu olayın bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. Mersin, dış dünyadan bakıldığında çok büyük yara aldı. Çünkü Mersin hep terör şehri olarak adlandırılıyordu. Emniyet teşkilatı, çok başarılı çalışmalarıyla büyük bir bombalı saldırıyı önledi” dedi.