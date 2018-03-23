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Yaşam

Mersin'de caddelere ünlü ressamların resimlerini çiziyor

Nazife Bilgin Hazar, son olarak Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa adlı eserini resmetti

23 Mart 2018 11:13

Mersin Akbelen Bulvarı’ndaki binaların üzerine Picasso’dan Osman Hamdi’ye birçok sanatçının eserlerini çizen ressam Nazife Bilgin Hazar, caddeye son alarak Da Vinci’nin Mona Lisa’sını ekledi.

Mersin’de Toroslar Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında Akbelen Bulvarı’ndaki binaların dış yüzeylerine ünlü ressamların eserlerini aktaran Nazife Bilgin Hazar, son olarak Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa adlı eserini resmetti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre 8 ayda 17 eser çizdiğini söyleyen Hazar, “Mona Lisa’yı çizmek için 3 hafta uğraştım. Çok net renkli çıktısını bulamadım. Cep telefonundan bakmak zorunda kaldım. Güneş vurduğunda çok net seçemiyordum. Akşam eve göz kapaklarım şişmiş halde gidiyordum” dedi.

2 eser daha çizip çalışmayı tamamlayacağını belirten Hazar, “Görenler eserleri araştırmaya yöneliyorlar. Geçen gün bir beyefendi geldi, ‘İşten geliyorum, kahvemi alıp bahçemde bu eserleri izliyorum. Tüm yorgunluğum gidiyor. Kollarım çok ağrıyor ama bu işi çok seviyorum” diye konuştu.

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Mona lisaMersinakbelen bulvarıNazife Bilgin Hazar

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