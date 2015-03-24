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Mersin'de ihale operasyonu: Eski Belediye Başkanı Macit Özcan aranıyor

Mersin'de 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla başlatılan operasyonda 40 kişi gözaltına alındı

24 Mart 2015 12:19

Mersin'de 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla başlatılan operasyonda eski CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan aranırken oğlu ile 2 kardeşinin de aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi'nin eski yönetimine yönelik sabah saatlerinde 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla operasyon başlatıldı. Eski CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan'ın da aralarında bulunduğu birçok eski yöneticiye yönelik düzenlenen operasyonda Özcan'ın oğlu İlker Özcan İstanbul'da, kardeşleri Sacit ve Tacit Özcan Mersin'de gözaltına alındı. Macit Özcan, bilinen adreslerine yapılan operasyonda bulunamazken oğlu ile 2 kardeşiyle birlikte eski Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Ersan'ın da aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

Polis, Macit Özcan'ı ararken birçok adrese yapılan operasyonların devam ettiği bildirildi.

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