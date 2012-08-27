Sakık: İhaleye fesat karıştırma fezlekesinin yüzde 83'ü AKP'nin

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara
TBMM İdare Amiri, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, ‘İhaleye fesat karıştırma’ fezlekelerinin yüzde 83’ünün AKP, yüzde 17’sinin CHP ve MHP’ye ait olduğunu söyledi. “BDP’nin bu konuda fezleke sayısı sıfır” diyen Sakık, “Dünyanın her yerinde dokunulmazlık zırhının düşünce ve örgütlenme özgürlüğü çin kullanılıyor. Türkiye’de tam tersi bir uygulama var” dedi.
Meclis’te düzenlediği basın toplantısında milletvekilleri hakkında düzenlenen fezlekelerin içerikleriyle ilgili oranları açıkladı.
Görevi kötüye kullanma:
AKP: Yüzde 72
CHP+MHP: Yüzde 28
BDP: Yüzde sıfır
Sahtecilik, dolandırıcılık:
AKP: Yüzde 67
CHP+MHP: Yüzde 33
BDP: Yüzde sıfır
Düşünce açıklamalarına, çeşitli yerlerdeki konuşmalar:
BDP: Yüzde 100
AKP: Yüzde sıfır
CHP: Yüzde sıfır
MHP: Yüzde sıfır