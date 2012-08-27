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Sakık: İhaleye fesat karıştırma fezlekesinin yüzde 83'ü AKP'nin

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı AKP’li Burhan Kuzu, önceki gün, TBMM'ye gelen 760 dokunulmazlık dosyasının 560 kadarının BDP'lilere ait olduğunu söylemişti

27 Ağustos 2012 19:19

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara


TBMM İdare Amiri, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, ‘İhaleye fesat karıştırma’ fezlekelerinin yüzde 83’ünün AKP, yüzde 17’sinin CHP ve MHP’ye ait olduğunu söyledi. “BDP’nin bu konuda fezleke sayısı sıfır” diyen Sakık, “Dünyanın her yerinde dokunulmazlık zırhının düşünce ve örgütlenme özgürlüğü çin kullanılıyor. Türkiye’de tam tersi bir uygulama var” dedi.

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında milletvekilleri hakkında düzenlenen fezlekelerin içerikleriyle ilgili oranları açıkladı.
 

Görevi kötüye kullanma:

AKP: Yüzde 72

CHP+MHP: Yüzde 28

BDP: Yüzde sıfır

 

Sahtecilik, dolandırıcılık:

AKP: Yüzde 67

CHP+MHP: Yüzde 33

BDP: Yüzde sıfır

 

Düşünce açıklamalarına, çeşitli yerlerdeki konuşmalar:
 

BDP: Yüzde 100

AKP: Yüzde sıfır

CHP: Yüzde sıfır

MHP: Yüzde sıfır

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TBMM İdare AmiriBDP Muş Milletvekili Sırrı Sakıkİhaleye fesat karıştırmaAKPBDPCHPMHP

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