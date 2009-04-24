T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mersin'de bir terörist yakalandı

24 Nisan 2009 22:26

Mersin'de polisin uzun süredir takip ettiği terörist, `dur' ihtarına ateşle karşılık verince, vurularak yakalandı.

Olay saat 18.45'de meydana geldi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin takip ettiği ve kimliği henüz açıklanmayan terörist, Batıkent Mahallesi'ndeki boş bir arazide etrafını kuşatan polisler tarafından durdurulmak istendi. Polislerin `dur' ihtarına ateşle karşılık veren terörist, çatışma çıktı. Polisler tarafından vurulan terörist yaralı yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24