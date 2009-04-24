Mersin'de bir terörist yakalandı

Mersin'de polisin uzun süredir takip ettiği terörist, `dur' ihtarına ateşle karşılık verince, vurularak yakalandı.



Olay saat 18.45'de meydana geldi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin takip ettiği ve kimliği henüz açıklanmayan terörist, Batıkent Mahallesi'ndeki boş bir arazide etrafını kuşatan polisler tarafından durdurulmak istendi. Polislerin `dur' ihtarına ateşle karşılık veren terörist, çatışma çıktı. Polisler tarafından vurulan terörist yaralı yakalandı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

