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Yaşam

Mersin'de bir kadın 29 yerinden bıçaklandı

Erdemli'de 38 yaşındaki Rasim Yıldız, beraber yaşadığı 1 çocuk annesi 19 yaşındaki Zahide Goncagül'ü 29 yerinden bıçakladı.

02 Eylül 2011 03:00

T24 - Erdemli'de 38 yaşındaki Rasim Yıldız, beraber yaşadığı 1 çocuk annesi 19 yaşındaki Zahide Goncagül'ü 29 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü. Cinayetten sonra 8 aylık kızını alıp kaçan Yıldız, Tarsus'ta yakalandı.


Radikal gazetesinin haberine göre olay, saat 03.30 sıralarında Toroslar İlçesi Halkent Mahallesi’nde meydana geldi. ’Adam yaralama’ suçundan girdiği cezaevinden 20 gün önce tahliye olan işsiz Rasim Yıldız, iddiaya göre, kendini aldattığından şüphelendiği, 2 yıl önce kaçırıp nikahsız birlikte yaşamaya başladığı eşi Zahide Goncagül ile tartışmaya başladı. Çift arasındaki tartışma büyüyünce sinirlenen Yıldız, eline geçirdiği bıçakla eşine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden art arda bıçakladığı Zahide Goncagül’ün son olarak da boğazını kesen Rasim Yıldız, onun öldüğünü anlayınca 8 aylık kızı G.’yi de yanına alarak Tarsus’a kaçtı.


Evdeki görültüleri duyan komşuları da durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, genç kadının kanlar içindeki cesedini buldu. Yapılan incelemede, 29 yerinden bıçaklandıktan sonra boğazının kesildiği anlaşılan Zahide Goncagül’ün cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Rasim Yıldız’ı Tarsus’ta gizlendiği evde yakaladı.
Sorguya alınan Yıldız’ın ilk ifadesinde cezaevindeyken eşinin kendisini aldattığını duyduğunu, bu yüzden çıkan tartışmanın ardından onu öldürdüğünü söylediği öğrenildi.


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