Mersin'de bir balıkçı teknesi batma tehlikesi geçirdi

Mersin'de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na açık denizde bir balıkçı teknesinin batma tehlikesi geçirdiğine dair ihbar telefonu geldi. İhbar üzerine balıkçı teknesinin açık denizde bulunduğu yer belirlenerek Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na 1 arama kurtarma gemisi ile 1 Ani Müdahale Botu süratle olay yerine sevk edilirken diğer limanlarda bulunan botlar ile Sahil Güvenlik helikopteri destek amacıyla yönlendirildi.

Balıkçı teknesinin bulunduğu alana giden Arama Kurtarma Gemisi TCSG Umut ve Sahil Güvenlik Ani Müdahale botu 16 metre boyundaki Yiğit Kaptan-2 isimli tekne ile telsiz irtibatı kurdu. Ekipler irtibat sırasında teknenin arızalı olduğu, su almaya devam ettiği, içinde de çok sayıda düzensiz göçmenin olduğunu öğrendi. Bunun üzerine tekneye ulaşan ekipler, batma tehlikesi geçiren tekne karinasındaki deliklere ahşap takoz çakılarak su girişini önledi. Ardından tekne içene dolan suyun boşaltılmasını sağladı.

Ardından da teknede bulunan göçmenler Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi'ne alındı. 98 erkek, 12 kadın ve 21 çocuk olmak üzere toplam 131 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Mersin Limanı'na getirildi. Burada bitkin, yorgun ve aç olanlarla ilgilenen ekipler, aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu göçmelere süt, meyve suyu, bisküvi ve yiyecek ikram etti. 1 hamile kadın ile kalp ameliyatı geçirmiş 1 erkek sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Mersin Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bu arada, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, operasyonu havada ve denizde saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde ise, batma tehlikesi geçiren teknedekilerin can pazarı yaşamaları ise kayıt altına alırken bu yıl içerisinde düzensiz göç ile bağlantılı olarak 826 arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirilerek toplam 12 bin 410 göçmen sağ salim kurtarıldığı öğrenildi.