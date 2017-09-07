Mersin'de askerlere yönelik 'FETÖ' operasyonu; 35 gözaltı kararı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında, 6'sı üsteğmen toplam 35 asker hakkında gözaltı kararı verildi.



Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Çalışmalar sonunda terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 6 üsteğmen, 25 astsubay, 3 uzman çavuş ve 1 uzman er hakkında gözaltı kararı alındığı kaydedildi.

Askerlerden 33'ünün halen görevde, 2'sinin ise emekli oldukları ifade edildi.