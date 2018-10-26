Mersin'de artık kahve üretilecek

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de Toroslar Belediyesi, 8 bin metrekarelik alanda 2 bin adet kahve ağacını toprakla buluşturacak. 2 yıl sonra yapılacak hasatta ürün kalitesinin istenilen seviyede olması halinde bölge çiftçisi kahve yetiştirme konusunda deskteklenip ihracat yolu ile ülke ekonomisine katkı sağlanacak.

Kentte birçok farkıl tarımsal ürünün ekonomiye kazandırılmasını sağlayan Toroslar Belediyesi, bu kez de kahve üretmek için kolları sıvadı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı ve Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Park ve Bahçeler Müdürlüğü\'nde projeye ilişkin bilgiler verdi. Toroslar\'ın hem şehri hem de ülkeyi besleyen bir konumda olduğunu belirten Tuna, \"Bölgemizin iklim şartlarına uygun ürünlerin yetiştirilmesi noktasında bugüne kadar 8-9 tane ürünü yetiştirdik. Onlardan bir tanesi de kahve ağacı. Kahve, ülke ekonomisine de çok önemli değer katacak, özellikli bir ürün. Bir ürünü aynı cinsten çok üretirseniz, eğer buna da ihracat anlamında pazar bulamazsanız iç piyasada tüketmek durumunda kalıyorsunuz ve ürünün değeri istenilen fiyatta olmuyor maalesef\" dedi.

\'İTHALATTAN İHRACATA\'

Kahvenin ithalat yolu ile elde edildiğine dikkat çeken Tuna, \"Bu konuda yaptığımız araştırma ile Mersinimizde bu ürünün olabileceği şeklinde bir sonuca vardık. Ektik, bitti. Şu anda bakıyoruz ve bu ağaç, \'gölge agacı\' diye adlandırılması dolayısı ile güneşi çok sevmiyor, gölgede oluyor. Bizim de belediyemize ait 16 bin metrekarelik narenciye bahçemiz var. Onun içerisinde 8 bin metrekareye 2 bin tane fidan ekmek sureti ile inşallah bundan 3 yıl içerisinde ürün alacağız. Şu anda 1 yaşındalar. 2 yıl sonra bundan ürün alma şansı olacak. Bundan verim aldığımız takdirde, bölgemizdeki üretici konumunda olan çiftçilerimize öneri getireceğiz ve ön açıcılık, ufuk göstermeyi üstleneceğiz. Yanılma olursa biz yanılalım. Vatandaşımız yanılmasın\" diye konuştu.



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