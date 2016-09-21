Mersin'de art arda iki deprem

Mersin'de, akşam saatlerinde 38 dakika arayla, Richter Ölçeği'ne göre 1.8 ve 3.5 büyüklüklerinde 2 deprem meydana geldi.

İlk deprem saat 16.47'de merkez Akdeniz İlçesi'nde 17 kilometre uzaklıktaki Yanpar Mahallesi'nde meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, yerin bin metre altında meydana gelen 1.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlar tarafından hissedilmedi.



Bu depremden 38 dakika sonra, 17.25'te, merkez Yenişehir İlçesi'ne 24 kilometre uzaklıkta bulunan Değirmençay Mahallesi'nde deprem meydana geldi. Yerin 5 bin 300 metre altında meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, ilçede sakinleri tarafından hissedildi. Deprem, herhangi bir kayba yol açmadı.