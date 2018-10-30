Mersin'de altın kemerin sahibi Mustafa Batu oldu

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) -



MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl 5’incisi düzenlenen Cumhuriyet Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık kategorisinde Mustafa Batu altın kemerin sahibi oldu.

Sahil Cumhuriyet Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye ve dünyada birçok derece kazanmış 48’i başpehlivan olmak üzere 120 pehlivan er meydanına çıktı. Kırkpınar Başpehlivanlarından Orhan Okulu, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Recep Kara ve Şaban Yılmaz başta olmak üzere toplamda 48 Başpehlivan, 43 Başaltı, 29 Büyük orta pehlivanın katıldı.

Yoğun ilgi gören müsabakalara Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Azerbaycan Hatai Milletvekili Hüseynbala Mirelemov, Azerbaycan Hatai Valisi Razim Memmedov, Hatai Belediye Başkanı Aliyar Aliyev ve beraberindeki heyet, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlar, kıran kırana geçen mücadeleleri heyecan içinde izledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, burada yaptığı konuşmada, \"Belediyecilik hem çok zor hem de vebali çok ağır olan bir görevdir. Biz bu görevi, vatandaşımızın bize bir emaneti olduğu bilinci ile sürdürmeye çalışıyoruz. Tabi ki biz bu hizmetleri verirken vatandaşlarımızın memnuniyetinin her geçen gün biraz daha artmasından memnuniyet duyuyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gönül rahatlığı ile hareket ediyoruz. Hem kentin sorunlarına, hem kültür değerlerine sahip çıkıyoruz. Geçmişle gelecek arasında köprü oluşturma gayreti güdüyoruz\" dedi.

Güreş müsabakalarına ev sahipliği yapmalarındaki amacın ata sporuna sahip çıkmak, gençleri, çocukları heveslendirmek olduğunu ifade eden Kocamaz, \"Türk sporuna yeni pehlivanlar kazandırırken, şanlı al bayrağımızın da dünyanın dört bir yanında en üst düzeye çıkarılması için gençleri motive etmek. Bu etkinliğin Mersinimizde birlik ve beraberliğe, dirlik ve düzene, barış ve kardeşliğe vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Sizlerle beraber daha nice etkinliklerde bir ve beraber olmak üzere hepinize sevgiler sunuyorum\" diye konuştu.

Müsabakalar sonunda başpehlivanlar kategorisinde mücadele eden Mustafa Batu birinci olarak altın kemerin sahibi oldu. Güreşlerde Kürşat Korkmaz ikinci olurken, Abdullah Güngör ve Nedim Gürel üçüncülüğü paylaştı.

Başaltı kategorisinde Recep Üstündağ birinci, Mustafa Doğan Özkaya ikinci oldu. Başaltı kategorisinde Özkan Yılmaz ve Mustafa Cebesi ise üçüncülüğü göğüsledi.

Büyük orta kategorisinde ise Osman Göçen birinci olurken, Sefa Yeşilkaya ikinci, Yaşar Şan ve Okan Yavaş ise üçüncü oldu. Dereceye giren pehlivanlara madalyaları Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve protokol üyeleri tarafından verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Müsabaka alanının havadan görüntüsü

Güreşçiler bayrak eşliğinde yürürken

Güreşçilerin yürümesi

Güreşlerden görüntü

Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ödül verirken genel ve detay

Başkan Kocamaz’ın konuşması



(FOTOĞRAFLI)