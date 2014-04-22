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Politika

Mersin'de AKP’den istifalar sürüyor

AKP’nin Mersin’de yaşadığı seçim başarısızlığı istifalara yol açtı

22 Nisan 2014 00:14

Hikmet Durgun

Mersin'de AKP Mersin İl Yöneticisi ile İl Kadın Kolları Yöneticisi 5 kişi seçim başarısızlığı gerekçesiyle istifa etti.

AKP’nin Mersin’de yaşadığı seçim başarısızlığı istifalara yol açtı. Edinilen bilgilere göre AKP Mersin İl Yöneticisi Ülkü Sıdalı ile AKP Mersin İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Vildan Ateş, Aynur Kara ve İl Kadın kolları Yöneticisi İnci Koçak ,Suphiye Çoban ve Durdu Dürbüz seçim başarısızlığı gerekçesiyle istifa ettiler.

Geçen haftada AKP Mersin İl Başkan Yardımcısı Hidayet Şeker, Halit Pekduran ve İl Yöneticileri Sibel Söylemez, Yusuf Gök, Mehmet Metin Demir, Mehmet Kartal Tülin Arıcı ile birkaç yönetici daha istifa etmişti.

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