Mersin'de AKP il başkan yardımcısı ve 3 yönetici istifa etti

Hikmet Durgun

Mersin’de Aralarında AKP Mersin İl Başkan Yardımcısı Hidayet Şeker’inde bulunduğu AKP Mersin İl Yöneticisi 3 kişi Mersin’deki seçim başarısızlığı gerekçesiyle istifa etti. Şeker, istifa ettiğini doğruladı.

Edinilen bilgilere göre 30 Mart yerel seçimlerinden sonra Mersin’de AKP’nin tek bir ilçe dışında hiçbir belediyeyi almaması nedeniyle yaşanan başarısızlık gerekçesiyle AKP Mersin İl Başkan Yardımcısı Hidayet Şeker, Radise Dinçer ve Ali Layıklı istifa etti.

Konuyla ilgili konuşan Hidayet Şeker, AKP Genel Merkezine istifasını bildirdiğini ve edindiği bilgiye göre de AKP Mersin İl Yönetim Kurulu Üyesi 10 kişinin daha istifa ettiğini söyledi. Mersin’de istedikleri sonucu alamadıkları için ve insanların önünü açmak için istifa ettiğini vurgulayan Şeker,” bir başarı iddiasıyla Mersin’de yerel seçimlere girdik ama başarılı olamadık. Yaşanan başarısızlık karşısında ve önümüzdeki cumhurbaşkanlık seçimlerine güçlü bir yönetimler girmek için istifa etmeyi doğru buldum” dedi.