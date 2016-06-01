Mersin’de Akkuyu Nükleer Santrali’ne karşı imza kampanyası: Geleceğine sahip çık

Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED), Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapılacağı ve MHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/50 bin ölçekli planın onaylanmaması için imza kampanyası başlattı. MERÇED, ‘Geleceğine sahip çık’ diyerek başlattığı imza kampanyası 13 Haziran’a kadar sürecek.

13 Haziran’da Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde görüşülecek olan planın onaylanmamasını isteyen yaşam savunucuları, 13 Haziran’a kadar Forum Havuz başında Akkuyu Nükleer Santrali’nin onaylanmaması için imza toplayacak.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre, “Nükleer santrale karşı imza ver, geleceğine sahip çık” pankartının açıldığı stanta Mersin halkı yoğun ilgi gösterirken, toplanan imzalar 13 Haziran tarihinde görüşülecek plan öncesi Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne verilecek.