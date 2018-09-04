Mersin'de ailesini katledip intihar eden şizofreni hastası ilaçlarını almıyormuş (2)

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Adana Adli Tıp Kurumu\'ndan alınan Kaya ailesinin cenazeleri, şehir merkezindeki Güneykent Mezarlığı\'na getirildi. Çok sayıda aile yakını ve mahalle sakininin yanı sıra; CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır ile AK Parti Milletvekili Hacı Özkan\'ın da bulunduğu mezarlıkta, ilk olarak Mehmet Kaya ve oğlu Onurcan\'ın, ardından anne Zehra ile Esmanur ve Rabia kardeşlerin cenaze namazları kılındı. En ön sırada saf tutan Mehmet Kaya\'nın babası Ali Kaya da oğlu, gelini ve torunları için dua etti. Kaya ailesi namazın ardından gözyaşları arasında yan yana bulunan mezarlarda toprağa verildi.



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