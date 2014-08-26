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Yaşam

Mersin’de 600 bin TL’lik tuvalet ihalesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi otogar tuvaleti ihalesi 600 bin TL'ye sonuçlandı

26 Ağustos 2014 23:34

Hikmet Durgun

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan otogara tuvaleti ihalesi için 120 bin TL’den başlayan açık artırma 600 bin TL’de sonuçlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Sarayı'nda gerçekleşen ihale yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı. İhaleye girenlerin dışından kimse ihalenin olduğu alana alınmazken, ihaleye girenler x ray cihazından ve üst aramasından geçti. İhalenin çevresinde ise çevik kuvvet polisi ile çok sayıda sivil ve resmi polis görev alırken TOMA’lar hazır bekledi. 

Dünden beri süren ihalenin öğleden sonraki bölümünde otogarın tuvaleti için teklifler alındı. 12 kişinin teklif verdiği ihale açık artırma usulü ile yapıldı. Açılış fiyatı 120 bin TL olan tuvalet için yapılan açık artıma sonunda KDV ve stopaj hariç 600 bin TL ile en yüksek teklifi veren Mehmet Ali Akyüz, yeni otogarın tuvalet işletmecisi oldu.  Öte yandan market ve cafe yerleri de ihale için ilgi görürken otobüs yazıhaneleri için de ilgi görülmedi. 

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