Mersin'de 6 bin polis trafik denetiminde

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamasının ardından yayınlanan genelge doğrultusunda Mersin\'de jandarma ile kentte görevli resmi ve sivil 6 bin polis, kurallara uymayan sürücülere trafik cezası yazmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı\'nın 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde hayata geçirilen uygulama ile Mersin Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 6 bin polis eğitimden geçirildi. Eğitimin ardından \'Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı\' dağıtıldı. Trafik polislerinin yanı sıra artık kentteki tüm polis memurları da seyir halinde cep telefonu ile görüşen, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştiren, makas atan ve emniyet kemeri kullanmayan araç sürücülerine \'Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı\' düzenlemeye başladı. Düzenlenen bu tutanaklar, kontrol edildikten sonra Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ile birlikte araç sahiplerine gönderilecek.

800 SÜRÜCÜYE CEZA

Uygulamanın başladığı kentte 1 haftada şu ana kadar yaklaşık 800 sürücüye cezai işlem uygulandı. Genelge kapsamında sadece trafik ekiplerinin tek başına yeterli olamayacağı kanaatinin oluşması üzerine, eylem planındaki hedeflere ve yürütülecek kampanyanın amacına ulaşması için tüm kolluk birimlerinin bir seferberlik ruhuyla etkin bir mücadele içerisine girdikleri kaydedildi. Uygulamanın asıl amacının ise tüm sürücülere, güvenli trafik bilinci alışkanlığının kazandırılması olduğu vurgulandı. Bilgilendirmenin ardından sembolik uygulama yapıldı. Uygulama sırasında sürücüler durdurularak İçişleri Bakanlığın 100 Günlük Eylem Planı hakkında bilgi verildi. Sürücüler, uygulamanın hem trafik güvenliği için, hem de sürücü için iyi olduğunu söyledi.

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