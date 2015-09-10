Mersin'de 5000 yıllık deniz yolu güzergahı keşfedildi

Selçuk Üniversitesi Su altı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Mersin’in Silifke ilçesi kıyılarında yürütülen arkeolojik çalışmalarda 5000 yıllık deniz yolu güzergahı keşfedildi.

Dünyada ilk denizciliğin ve en erken limanların ortaya çıktığı Doğu Akdeniz’in odak noktasında bulunan Mersin kıyıları uzmanlar tarafından incelendi.

Selçuk Üniversitesi Su altı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hakan Öniz yaptığı açıklamada, araştırmayla Tunç Çağı’ndan Osmanlı dönemine kadar kullanılmış önemli kültür miraslarının ortaya çıktığını, demirleme yerleri, antik gemi batıkları ve su altında kalmış antik gemi tersanelerinin tespit edildiğini belirtti.

Öniz, araştırmada, Selçuk-1 gemisinde yer alan yüksek çözünürlüklü Sonar sistemlerinin kullanıldığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Hakan Öniz şu açıklamalarda bulundu:

“Dört farklı sonar sisteminin aynı anda kullanılabildiği bu teknolojiyle deniz dibinin haritası çıkartıldı. Elde edilen deniz yüzeyi incelemelerinde bulunan arkeolojik kalıntılara dalışlar yapılarak, bilimsel tespitler gerçekleştirildi. Çalışmalarla elde edilen batıklar ve gemi çapalarına göre Silifke kıyılarında en az 5 bin senedir deniz yolu kullanıldığı, Kıbrıs’tan, Mısır’dan, Rodos’tan, Knidos’tan, İtalya ve Doğu Akdeniz kıyılarının tamamından gemilerin gelip gittiği belirlendi. Toros dağlarında yetişen sedir ağaçlarının, antik çağda bölgenin en önemli ihraç malzemesi olduğu bilinmektedir. Ancak yeni bilgiler, bölgede yetişen sedir ağaçları kullanılarak geniş bir tersane sistemiyle her yıl en az 100 geminin yapıldığını ortaya koymuştur. Söz konusu tersaneler, gemilerin karaya rahatlıkla alınabileceği doğal eğimli kayalık zeminli alanlar üzerinde kayalara oyularak kurulmuştur. Su altı çalışmalarında, tersane yapılarının depremler sonucu denizin içinde kalmış bölümleri tespit edilmiştir. Bazı çekek yerleri ise dönemlerinin mühendislik yöntemleriyle deniz içinde kalacak şekilde inşa edilmiştir.”