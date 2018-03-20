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Yaşam

Mersin'de 4 metrelik köpek balığı yakalandı

400 gram kilo ağırlığındaki küt burun cinsi köpek balığı balık pazarında sergilendi

20 Mart 2018 16:46

Mersin'in Silifke ilçesinde yakalanan yaklaşık 4 metre boyunda, 400 gram kilo ağırlığındaki küt burun cinsi köpek balığı balık pazarında sergilendi.

Yeşilovacık Mahallesi açıklarında balıkçılık yapan Serkan Yetkin tarafından yakalanan köpek balığı, yaklaşık 3 saatlik uğraş sonunda tekneye çekilebildi.

Yetkin daha sonra yakaladığı köpek balığını Silifke Balık Pazarındaki ağabeyi Yüksel Mutlu Yetkin'in dükkanına getirdi. Köpek balığına büyük ilgi gösteren vatandaşlar, onunla fotoğraf çektirdi.

Yeşilovacık Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı da olan Yüksel Mutlu Yetkin, yaptığı açıklamada, balığın altı süzgeçli küt burun cinsi köpek balığı olduğunu ifade ederek, "İnsanlara herhangi bir zararı olmayan bir balık. Eti yenilebilir. Bu balık genellikle kanser hastaları tarafından tercih ediliyor." dedi.

Yetkin, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 400 kilogram ağırlığındaki balığı bir süre sergiledikten sonra Mersin Hali'ndeki bir balıkçıya göndereceklerini sözlerine ekledi.

Mersin'de beş gün önce de 12 mil açıkta balıkçılar tarafından boyu 3 metreye yakın, 300 kilogram ağırlığında köpek balığı yakalanmıştı.

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