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Yaşam

Mersin'de 3 gün sıcak hava tatili

43 dereceye yükselen sıcaklar nedeniyle Mersin Valiliği engelli, hamile, ve kronik hastalığı bulunan memurlara idari izin verdi

05 Ağustos 2015 17:45

Mersin'de yüzde 63'lük nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 43 dereceye kadar yükselmesi üzerine hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu çalışanlarına 3 günlük idari izin verildi.

Mersin Vali Yardımcısı Mahmut Halal başkanlığındaki İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda bazı personelin sıcaklar nedeniyle idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, personelin 5,6 ve 7 Ağustos'ta idari izinli sayılacağı belirtilerek şöyle dendi.

"İlimizde yaz döneminde içinde bulunduğumuz günlerde hava sıcaklarının olağan dışında seyretmesinden dolayı tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gebe, engelli ve kronik hastalığı olan personelin amirlerine bilgi vermek kaydıyla 3 gün idari izinli sayılmaları kararlaştırılmıştır."

Hava sıcaklığının 34 derecelerde seyrettiği Mersin'de nemin yüzde 65'lere çıkması üzerine hissedilen sıcaklık da 43 derece oldu. İnsan yaşamını etkileyen aşırı sıcakların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

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