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Yaşam

Mersin'de 23 Nisan kutlamaları ertelendi

Mersin'deki 23 Nisan kutlamaları fırtına uyarısı nedeniyle ertelendi

23 Nisan 2017 00:39

Mersin Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısı üzerine kentte yapılacak olan 23 Nisan etkinliklerinin ertelendiğini açıkladı.

Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Akdeniz Bölgesinde bu akşam saatlerinden itibaren güney batı yönlerden esmeye başlayacak rüzgârın hızının giderek artacağı ve yarın tam fırtınaya dönüşeceği; hızının zaman zaman 100 kilometreyi aşacağı belirtilmekte olup tüm vatandaşlarımızın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. 

Bu sebeple yarın kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilimizde düzenlenecek olan tören ve gösteriler, çelenk koyma töreni hariç, herhangi bir müessif olaya sebebiyet verilmemesi için ileriki bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

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