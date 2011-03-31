-MERSİN'DE 2. OTURMA EYLEMİ MERSİN (A.A) - 31.03.2011 - Mersin'de, BDP'nin "Sivil itaatsizlik" eylemi sırasında 84 kişinin gözaltına alınmasını protesto amacıyla Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk ile BDP İl Başkanı Cihan Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu bir grup oturma eylemi başlattı. Mersin Adliyesi önünde toplanan bir grup partili, dün, merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin bahçesinde başlatılan, Akdeniz Belediye Başkanı Türk ile BDP İl Başkanı Yılmaz'ın aralarında bulunduğu grubun başlattığı oturma eylemine polisin müdahale etmesini protesto etti. Bir süre slogan atan grup adına açıklama yapan BDP İl Başkanı Yılmaz, ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de demokratik istemlerin hayata geçirilmesi için kamuoyu oluşturmaya yönelik çalıştıklarını ancak, bunun Mersin'de sekteye uğratıldığını öne sürdü. Oturma eylemine izin verildiğini, ancak, daha sonra biber gazı ve copla müdahale edildiğini ve gözaltıların gerçekleştiğini iddia eden Yılmaz, "Oturma eylemi başlatacağız ve eylemimiz gözaltına alınanlar serbest bırakılana kadar sürecek" diye konuştu. Yılmaz, açıklamasının ardından beraberindeki partililerle, oturma eylemi başlattı. Akdeniz Belediyesi önünde dün sabah saatlerinde oturma eylemi başlatılmış, eyleme destek vermek isteyen ve bazı mahallelerde buluşarak yürüyüş gerçekleştirmek isteyen gruplar, polis tarafından engellenmişti. Daha sonra 10'ar kişilik gruplar halinde belediyeye gelen gruplar, oturma eylemine katılmış, gece yarısı ise oturma eylemine polis müdahalesi ile son verilmişti. Müdahale sonrasında 84 kişi gözaltına alınmıştı.