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Kültür-Sanat

Mersin'de 1800 yıllık mozaik bulundu

Olba Antik Kenti'nde bulunan mozaik yaklaşık 35 metrekare büyüklüğe sahip

03 Ağustos 2015 20:21

Mersin’in Silifke İlçesi’nde 1800 yıllık mozaik bulundu. Olba Antik Kenti’nde üç portreden ve pelerinli melekten oluşan mozaik, 16 levha halinde, Silifke Müze Müdürlüğü bahçesinde ayrılan yerde koruma altına alındı. 

Arkeofili'nin haberine göre, yapımında kullanılan tessera (mozaiklerin bütününü oluşturan küçük cam taşlar) büyüklükleri 1 cm.’den az olduğu için son derece ince ve özenli bir yapı gösteren ve yaklaşık 35 metrekare büyüklüğünde olan mozaik, çok sayıda renkli taş ve cam tessera sayesinde renkli, ince ve gösterişli bir görüntüye sahip.

İki farklı pano ve bunları birbirinden ayıran baklava dilimi motiflerinden oluşan mozaiğin panolarından birinde, geometrik bezemeler arasında birer kadın ve ortada bir erkek olmak üzere toplam üç portre yer alırken, portrelerin Yunanca yazıtlar uyarınca, Tryphe, Bios ve Lucia olarak tanımlandığı ve yaşamı, lüksü sembolize ettikleri belirtiliyor.

Diğer panoda ise, beş tabloda kanatlı ve pelerinli melek tasviri görülüyor.

İlk belirlemelere göre MS. 2. yüzyıl sonları ile 3. yüzyılın ilk yarısı arasındaki döneme tarihlenen mozaik ile ilgili restorasyon ve konservasyon çalışmaları devam ediyor.

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