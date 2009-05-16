T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mersin'de 15 ton domates yüklü kamyon devrildi

16 Mayıs 2009 01:49

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 15 ton domates yüklü olduğu bildirilen kamyon devrildi.

Rusya'ya ihraç edilmek üzere Erdemli Belediyesi Sebze Hal'inden yüklenen Ruhi Çetin idaresindeki 33 ACA 29 plakalı kamyon, D-400 kara yolu Erdemli Devlet Hastanesi Kavşağında devrildi.

Kazada can kaybı meydana gelmezken, kamyonda yükle 15 ton civarındaki domates yola döküldü.

Maddi hasarın 25 bin TL civarında olduğu belirtilirken, bazı vatandaşların yola dökülen domatesleri topladıkları görüldü.

Domateslerin temizlenmesi sonrası kısa süreli trafiğe kapanan yol yeniden açıldı.

Kamyonun Mersin'e gitmekte olduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24