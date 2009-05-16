Mersin'de 15 ton domates yüklü kamyon devrildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 15 ton domates yüklü olduğu bildirilen kamyon devrildi.



Rusya'ya ihraç edilmek üzere Erdemli Belediyesi Sebze Hal'inden yüklenen Ruhi Çetin idaresindeki 33 ACA 29 plakalı kamyon, D-400 kara yolu Erdemli Devlet Hastanesi Kavşağında devrildi.



Kazada can kaybı meydana gelmezken, kamyonda yükle 15 ton civarındaki domates yola döküldü.



Maddi hasarın 25 bin TL civarında olduğu belirtilirken, bazı vatandaşların yola dökülen domatesleri topladıkları görüldü.



Domateslerin temizlenmesi sonrası kısa süreli trafiğe kapanan yol yeniden açıldı.



Kamyonun Mersin'e gitmekte olduğu bildirildi.

