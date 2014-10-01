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Mersin'de 1150 taşeron işçisinin işine son verildi

Mersin'de MHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan 1150 kişinin işine son verildi

01 Ekim 2014 20:05

Hikmet Durgun

Mersin’de MHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerde taşeron işçi olarak çalışan 1150 kişinin işine son verildi. Belediyenin Nisan ayından bu yana çıkardığı işçi sayısı bin 500’e yaklaşırken, İşçiler belediyeye yürüyerek işten atılmaya tepki gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesine ait MESKİ, Spor Kompleksi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve çeşitli birimlerden taşeron işçi olarak çalışan bin 150 işçinin işine son verdi. Büyükşehir belediyesi geçtiğimiz aylarda 350 belediye işçisini işten çıkarmıştı.

İşten çıkarmalara tepki gösteren işçiler DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası bir araya gelerek buradan sendika öncülüğünde büyükşehir belediyesine kadar yürüdü. Sendika binasından Büyükşehir Belediyesi binasına kadar yürüyen yaklaşık 400 işçi yol boyunca “Direne direne kazanacağız”, “İşten atmalar yasaklansın”, “Kocamaz şaşırma sabrımızı taşırma” şeklinde sloganlar attı.

İşçilerin eylemi nedeniyle belediye önünde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, işçilerin belediye binasına yaklaştırmasına izin vermedi. Polis barikatı önünde yapılan protestoda açıklamalarda bulunan Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy MHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın seçimlerden önce ‘işine gelip giden kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız’ diye söz verdiğini ancak 6 ay içinde tamamı görev başında olan bin 500 işçinin işten çıkarıldığını söyledi.

Açıklamanın ardından işçiler sloganlar eşliğinde sendika binasına döndü.

 

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